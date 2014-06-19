期货日报：大连焦炭期货跌势未止，因煤焦钢需求进入淡季

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月19日的《期货日报》：
本周以来，国内焦炭主力1409合约虽未继续下探并跌破1,128元/吨的前期低点，但其基本面缺乏利多因素导致期价始终在低位徘徊。随着夏季高温天气到来，煤焦钢产业链终端需求转入季节性淡季，加之国内固定资产和房地产投资增速下滑态势加剧，二者叠加令未来焦炭期价面临较大的创新低压力。
在刚刚发布的5月国内宏观数据中，楼市和固定资产投资释放更多“冰封”信号令钢市倍感阵阵寒意。有关数据显示，当前国内固定资产投资增速出现八连降，而房地产投资增速也持续放缓，创统计该数据以来的历史新低；在终端需求处于萎缩期的背景下，5月国内钢市景气度开始跌回收缩状态。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。