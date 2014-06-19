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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:51 BJT

期货日报：大连焦炭期货跌势未止，因煤焦钢需求进入淡季

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

本周以来，国内焦炭主力1409合约虽未继续下探并跌破1,128元/吨的前期低点，但其基本面缺乏利多因素导致期价始终在低位徘徊。随着夏季高温天气到来，煤焦钢产业链终端需求转入季节性淡季，加之国内固定资产和房地产投资增速下滑态势加剧，二者叠加令未来焦炭期价面临较大的创新低压力。

在刚刚发布的5月国内宏观数据中，楼市和固定资产投资释放更多“冰封”信号令钢市倍感阵阵寒意。有关数据显示，当前国内固定资产投资增速出现八连降，而房地产投资增速也持续放缓，创统计该数据以来的历史新低；在终端需求处于萎缩期的背景下，5月国内钢市景气度开始跌回收缩状态。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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