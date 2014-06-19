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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:58 BJT

冠通期货：大连豆粕期价拐头向下，因供给大幅增加

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

近期大连豆粕<0#DSM:>振荡下行，尤其是6月17日1409月合约增仓放量、破位下跌，尾盘收于3700元/吨下方，形成大阴线。预计后期豆粕期价将继续下跌。

前期支撑1409合约价格维持高位的因素有两点：一是美国现货库存紧张，CBOT大豆7月合约出现逼仓风险，为国内豆粕价格提供了一定的支撑力量；二是端午期间压榨厂停机，以及端午节后饲料厂的大规模补库，造成国内豆粕供应紧张。

如今以上两点因素发生了转变。随着南美大豆“登陆”美国，缓解了美国现货市场库存紧张的局面，CBOT大豆价格开始下跌；而随着饲料厂补库结束，以及压榨厂开工率提升，国内豆粕供应紧张局面得到缓解。因此，近期豆粕价格下跌体现了供给面的变化。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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