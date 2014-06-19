《分析》受中国经济转型拖累，亚洲出口商仅靠美国复苏恐独木难支

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**结构调整**
亚洲开发银行经济研究局副首席经济学家庄巨忠表示，这显示中国正在调整并将其制造业向价值链的上游转移。
“我们看到制造业布局的巨大变化，从劳动密集型转向更精密的设备、机械、运输设备及其他机械。”
其他亚洲新兴国家除了提高创新维持对中国的销售外，别无选择。
分析师称，向全球提供大量半成品的泰国拥有更多成长空间，而其邻国马来西亚，正越来越多地生产和出口精密机械等高附加值产品，亦可能受益。
但菲律宾情况却不是如此，该国可能将失去市场份额，因中国企业的产品更加精细。这被视为菲律宾的不利条件，部分因为其向中国出口大量低端电子产品。
“中国经济正从消耗大量能源，转向着重发展高附加值产品，”前日本央行官员濑口清之称，他目前是佳能全球战略研究所研究主管。
他指出，“中国正发展成为工业发达国家，亚洲其他国家如果要与中国一同发展，就必须拥有技术优势，以赶上中国不断发展的科技。 (完)
(编译 李春喜/石冠兰/于春红; 审校 屈桂娟/徐文焰/蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。