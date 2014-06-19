《分析》受中国经济转型拖累，亚洲出口商仅靠美国复苏恐独木难支

**结构调整**

亚洲开发银行经济研究局副首席经济学家庄巨忠表示，这显示中国正在调整并将其制造业向价值链的上游转移。

“我们看到制造业布局的巨大变化，从劳动密集型转向更精密的设备、机械、运输设备及其他机械。”

其他亚洲新兴国家除了提高创新维持对中国的销售外，别无选择。

分析师称，向全球提供大量半成品的泰国拥有更多成长空间，而其邻国马来西亚，正越来越多地生产和出口精密机械等高附加值产品，亦可能受益。

但菲律宾情况却不是如此，该国可能将失去市场份额，因中国企业的产品更加精细。这被视为菲律宾的不利条件，部分因为其向中国出口大量低端电子产品。

“中国经济正从消耗大量能源，转向着重发展高附加值产品，”前日本央行官员濑口清之称，他目前是佳能全球战略研究所研究主管。

他指出，“中国正发展成为工业发达国家，亚洲其他国家如果要与中国一同发展，就必须拥有技术优势，以赶上中国不断发展的科技。 (完)