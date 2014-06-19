香港个股：新秀丽斥资8,500万美元收购美国专业背包品牌Gregory

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 旅行箱品牌新秀丽（Samsonite） 周四宣布，将以现金代价8,500万美元收购美国高端专业背包及登山产品品牌Gregory近乎所有资产，以扩展其于户外休闲市场的覆盖，并增加2015年度的盈利。
公司的声明称，截至去年12月底，Gregory的资产总额约4,270万美元，即收购价较Gregory的资产值溢价近一倍。新秀丽表示，将以内部资源及循环信贷融资支付，预期交易将于7月下旬完成。
Gregory始创于1977年，是一家美国的高端专业背包、登山及越野跑步产品及配件的领先供应商。新秀丽表示，Gregory亦生产休闲包，在日本及亚洲其他地区广受欢迎。
截至去年12月底止年度Gregory的销售净额按年上升14.3%至3,490万美元，北美洲及日本分别占Gregory的销售额约35.5%和36.3%。专业背包及配件占其2013年销售额约72.3%，休闲背包及配件则占27.7%。
新秀丽早盘初段股价跌2.22%，报24.2港元；大盘恒生指数 则升0.16%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。