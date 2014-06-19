巴西经济：政府为扶助工业再祭新招，包括更多补贴贷款和税收减免

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“我们需要准备迎接新的经济扩张周期，”曼特加在总统府会见商界人士后表示。“我们的行业需要做好准备。”
分析师指出，过去的举措对经济活动的效果甚微，因政府反复干涉经济，令投资者感到不确定。
巴西政府将把投资支持计划(PSI)展期至2015年末，国有开发银行巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)将为企业提供补贴贷款，用于购买机器、卡车和其他资本财。
曼特加称，巴西政府还将恢复出口企业税赋特别整合制度(Reintegra)，并使其永久化，该制度将赋予企业相当于其出口收入0.1-3%的税收减免。
曼特加称，这些举措对政府财政的影响很小。此前减税和廉价贷款政策降低了税收，导致巴西没有达成2012和2013年的关键财政目标。
过去刺激消费的举措也加剧了通胀并降低了央行货币政策的力度。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 徐文焰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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