巴西经济：政府为扶助工业再祭新招，包括更多补贴贷款和税收减免

“我们需要准备迎接新的经济扩张周期，”曼特加在总统府会见商界人士后表示。“我们的行业需要做好准备。”

分析师指出，过去的举措对经济活动的效果甚微，因政府反复干涉经济，令投资者感到不确定。

巴西政府将把投资支持计划(PSI)展期至2015年末，国有开发银行巴西国家经济暨社会发展银行(BNDES)将为企业提供补贴贷款，用于购买机器、卡车和其他资本财。

曼特加称，巴西政府还将恢复出口企业税赋特别整合制度(Reintegra)，并使其永久化，该制度将赋予企业相当于其出口收入0.1-3%的税收减免。

曼特加称，这些举措对政府财政的影响很小。此前减税和廉价贷款政策降低了税收，导致巴西没有达成2012和2013年的关键财政目标。