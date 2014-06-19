版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 10:13 BJT

日本股市：日经指数早盘触及四个半月高位，美联储声明提振人气

路透东京6月19日 - 日本股市日经指数周四上午跳涨1.4%，触及四个半月高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表达了对美国经济的信心，并承诺维持偏温和的货币政策，这刺激了外资买盘。

日经指数 早盘中段上涨213.07点至15,328.87点，稍早触及1月29日以来最高的15,336.84点。

交易商表示，外国投资者针对丰田汽车等龙头股下了大额买单。丰田 大涨2.6%，按成交额计算是交投第二活跃个股。本田汽车 和索尼 分别涨1.8%和3.8%。

东证股价指数 上扬1.3%至1,265.38点，33类分项指数中32个上扬。

“昨天美联储的声明包括不止一个好消息，因此利好日本市场人气，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“美联储认为美国经济处于正轨，同时暗示长期内保持低利率。”(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐