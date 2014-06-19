台湾汇市：台币早盘实质价位走升，美联储政策温和令美元走弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月19日 - 台币兑美元 实质价位周四走升。上日美联储政策立场仍然温和，令美元走弱，盘初台币实质交易区间略升破30整数关卡，惟并未脱近期区间。
但交易员表示，盘初台股 表现稍弱，外资进出都有，并未见明显的方向。而央行似在29.080附近出手买入美元阻升台币，进口商也有美元买盘。
〞国际美元有下去一点，但也就这样了，〞一位小型商银交易员说。
他们也表示，虽然韩元今日盘中升势明显，不过台币的波动性一向明显小于韩元，估计今日台币的波幅将维持先前区间，预估今日主要交易区间将在29.980-30.010。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点由价平转为折价。一个月远汇报价 早盘在29.975/29.988左右，上日纽约盘收在29.953。
他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.010；上日台币主要在30.003-30.015。
本地时间10:12，台股涨0.04%；而韩元 报1,018.3，上日收在1,022.4。
美元指数周四早盘徘徊在近两周低点附近，此前急速下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示利率仍将在低位保持一段时间。
新的预估显示，美联储预计2015和2016年升息幅度将略高于之前的预测，但官员们下调了长期利率目标。尽管近期物价压力回升，美联储仍表示对通胀前景感到满意。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.980-30.010。
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--《综述》伊拉克政府请求美国提供空中支援打击叛军 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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