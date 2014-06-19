版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 10:22 BJT

台湾汇市：台币早盘实质价位走升，美联储政策温和令美元走弱

路透台北6月19日 - 台币兑美元 实质价位周四走升。上日美联储政策立场仍然温和，令美元走弱，盘初台币实质交易区间略升破30整数关卡，惟并未脱近期区间。

但交易员表示，盘初台股 表现稍弱，外资进出都有，并未见明显的方向。而央行似在29.080附近出手买入美元阻升台币，进口商也有美元买盘。

〞国际美元有下去一点，但也就这样了，〞一位小型商银交易员说。

他们也表示，虽然韩元今日盘中升势明显，不过台币的波动性一向明显小于韩元，估计今日台币的波幅将维持先前区间，预估今日主要交易区间将在29.980-30.010。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点由价平转为折价。一个月远汇报价 早盘在29.975/29.988左右，上日纽约盘收在29.953。

他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.010；上日台币主要在30.003-30.015。

本地时间10:12，台股涨0.04%；而韩元 报1,018.3，上日收在1,022.4。

美元指数周四早盘徘徊在近两周低点附近，此前急速下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示利率仍将在低位保持一段时间。

新的预估显示，美联储预计2015和2016年升息幅度将略高于之前的预测，但官员们下调了长期利率目标。尽管近期物价压力回升，美联储仍表示对通胀前景感到满意。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.980-30.010。

最新相关报导链接：

--《综述》美联储仍对复苏充满信心，暗示未来升息步伐会略微加快

--美国FED：下调今年成长预估，但仍对复苏充满信心

--《综述》伊拉克政府请求美国提供空中支援打击叛军 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐