更新版 1-中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，二季度资本净流入压力料明显缓解

* 首季国际收支双顺差

* 二季度料净流入压力明显缓解

* 央行退出日常干预举措料令外汇占款大幅缩水

* 目前汇率环境看无资本外逃的担忧 (新增评论和背景)

路透北京6月19日 - 中国首季国际收支的最终数据继续维持“双顺差”格局，来自资本项目的贡献远超过经常项目。分析人士指出，二季度资本净流入压力将明显缓解，央行正在施行的退出外汇日常干预的举措可能大幅缩窄二季度国际收支的双顺差规模，从而令国际收支更趋平衡。

2014年堪称人民币汇率双向波动的元年，人民币单边升值的预期基本被打破，且央行退出日常干预的迹象明显，人民币兑美元 即期年内双向波动趋势非常明显，这可能令未来外汇储备增量下降，资本项下的顺差规模大幅缩小，但尚无虞资本外逃。

中国国家外汇管理局周四称，今年一季度经常项目顺差70亿美元，其中，货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元；同期，资本和金融项目顺差940亿美元，其中直接投资净流入537亿美元，证券投资净流入223亿美元。

“二季度估计仍是双顺差，但规模比一季度小很多，...央行退出日常干预，将导致经常项目顺差被资本项下的流出所消化，但这种资金外流更多是藏汇于民的行为所致。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出。

他并认为，考虑都目前的汇率环境，二季度个人和企业更倾向于藏汇于民，外汇存款将明显增加，显示出资本项下的流出增加，但这种流出并不是资本外逃的概念。

实际上，最新数据亦显示了这一迹象。5月人民币汇率虽然小幅升值0.2%，中止此前连续三个月贬值行情，但当月代客结售汇顺差创10个月新低，且远期累计未到期净结汇亦为年内新低，显示人民币贬值预期持续发酵，近期和远期看多人民币力道持续减弱。

外管局数据并显示，首季度国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏最新表示，人民币汇率未来走势主要方向仍是双向波动，且弹性继续加大，这也是今后资本项下开放条件下，管理短期资本流动所需要的机制。 （完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)