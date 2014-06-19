《路透峰会》贝莱德计划针对散户投资者推出新“全球宏观”基金

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约6月18日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock) 的一位高层周三表示，该公司计划面向散户投资者推出一只新基金，将在利率和汇市方面大举押注。
贝莱德美国财富顾问业务主管Frank Porcelli在纽约举办的路透全球财富管理峰会上称，该公司计划在未来几个月推出针对散户投资者的新款全球宏观基金(Global Macro fund)。
贝莱德对该基金的投资回报率目标为6%。Porcelli称，公司计划利用与另类投资基金经理的现有关系来构建产品，并将其纳入1940年《投资公司法》管辖范围内的一支共同基金。
贝莱德即将推出这只基金之际，采取大规模定向押注的所谓全球宏观基金正处于困境之中，其中一些顶级基金经理人哀叹没有能够大干一场的真正走势。
美国对冲基金研究公司(HFR)数据显示，全球宏观对冲基金今年前五个月仅上涨0.31%，远不及对冲基金今年1.99%的平均涨幅。(完) (编译 石冠兰 审校 朱晓军/徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。