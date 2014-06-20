《中国债券市场每日交易备忘》--6月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发183亿元人民币七年期固息地方债9:50-10:30招标 招商银行30亿元六个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.75% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501% 四川九洲电器8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行主承 穗恒运 4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 新疆生产建设兵团建设工程集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和兴业银行主承 重庆市渝南资产经营公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 宁德市国资投资经营公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 宁波交通投资控股5亿元10年期投资者选择权(5+5)中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 江苏苏通大桥10亿元五年期中票簿记(主体评级AAA)，招商银行主承 神木县国资运营公司15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，银河证券主承 大石桥市城建投10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，光大证券主承 山东宏河矿业集团3.6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，东方花旗证券主承 孝感市高创投资8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 财政部代发258亿元三年期地方债149101，票面利率4% 财政部代发258亿元五年期地方债149102，票面利率3.99% 中国五矿集团20亿元九个月期超短融011433006，票面利率5% 中电投集团40亿元九个月期超短期融资券011410004，票面利率4.55% 包头钢铁集团30亿元一年期短融041459042，票面利率5.5% 申银万国证券10亿元三个月期短融071415006，票面利率4.76% 湘财证券6亿元三个月期短融071438002，票面利率5.24% 深圳地铁集团20亿元一年期短融041472009，票面利率5.15% 上海同盛投资集团25亿元一年期短融041458048，票面利率4.9% 健康元 6亿元一年期短融041464042，票面利率5.54% 山东省商业集团15亿元一年期短融041460058，票面利率5.34% 太仓港协鑫发电有限公司4亿元一年期短融041451036，票面利率6.3% 青海交通投资5亿元一年期短融041462022，票面利率5.5% 晋江能源投资 5亿元一年期短融041466015，票面利率5.6% 华谊兄弟 3亿元一年期短融041462023，票面利率5.69% 广电网络 3亿元三年中票101456040，票面利率6% 广州市建筑集团2亿元五年期中票101456042，票面利率6.8% 山西能源交通投资30亿元七年期中票101476003，票面利率6.65% 厦门国贸控股12亿元三年期中票101458021，票面利率5.5% 广西物资集团35亿元三年期中票101464022，票面利率7.8% 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)10亿元三年期中票101464023，票面利率7.6% ============================================================================ 三、缴款： 河北顺德投资集团18亿元七年期固息债1480363，票面利率6.8% 广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1480366，票面利率6.89% 财政部240亿元三年期固息储蓄国债141703，票面利率5.00% 财政部160亿元五年期固息储蓄国债141704，票面利率5.41% 上海崇明建投10亿元六年期固息债1480350，票面利率6.40% 福建稀有稀土(集团)1亿元一年期短融 重庆保税港区开发管理公司10亿元一年期短融 华仪电器集团2亿元一年期短融 南京南瑞集10亿元一年期短融 首钢总公司60亿元一年期短融 扬州经济技术开发区开发总公司6亿元五年期中票 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营8亿元五年期中票 株洲市城建发展集团10亿元五年期中票 浙江物产集团5亿元三年期中票 开元旅业集团5亿元五年期(附第三年末投资者回售选择权)中票 福建省稀有稀土(集团)9亿元五年期中票 金光纸业(中国)投资30亿元五年期中票 中国南方工业集团19亿元五年期中票 广西水利电业集团10亿元五年期中票 云南省公路开发投资20亿元五年期中票 重庆市涪陵国资投资经营集团21亿元七年期投资者选择权(5+2)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国中冶 30亿元九个月期超短期融资券011324003到期兑付，票面利率5.43% 人福医药 8亿元一年期短融041355023到期兑付，票面利率5.40% 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融041356021到期兑付，票面利率4.99% 北京建银投资3.5亿元一年期短融041369019到期兑付，票面利率5.80% 05杭城建债 058008付息 06厦路桥债 068031付息 11沪电力MTN1 1182182付息 11杉杉MTN2 1182183付息 12普洱国资债 1280185付息 12金正大MTN1 1282203付息 12榕水务MTN1 1282204付息 12中船MTN1 1282205付息 12长沙SMECN1 1283016付息 13苏家屯债 1380220付息 13瓦国资债 1380221付息 13弘昌燃气债 1380227付息 13温工投MTN1 1382311付息 13中铁建MTN1 1382312付息 13津港股MTN3 1382314付息 13津港股MTN4 1382315付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --试水逾一年后，中国财政部周四宣布将国债预发行券种由现有的七年期，扩大至包括一、三、五、七和10年 的全部关键期限国债。这显示债券衍生品交易在不断推进，唯现有预发行交易不甚活跃，市场影响应该暂时不明 显。 --中国总理李克强周四在雅典表示，中国经济今年增长7.5%为合理的目标，重申今年的消费者物价指数(cpi)增 长目标为3.5%。全球经济复苏仍不确定，面临很多挑战。中国仍将是希腊债市的长期投资者。 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 丁淑琴/吴芳)