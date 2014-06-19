中国债市：上交所为暂停上市债券提供转让服务，释放二级市场流动性

路透上海6月19日 - 因连续两年亏损而被暂停上市的11南钢债 等债券，将可能通过交易所新推出的转让业务，释放二级市场流动性。上海证交所周四发布通知，将为暂停上市债券提供转让服务，即日启动该项业务。

《通知》内容共十条，主要明确了债券暂停上市的相关程序，在债券暂停上市后，发行人申请转让服务和上交所决定是否提供转让服务的程序要求，以及投资者适当性管理要求等内容。

“这是好事情，之前有一些双托管的债券，在交易所失去流动性后，银行间还是有流动性的，暂停上市后，投资需求仍然很大，但交易受到了限制。”上海一家债券私募人士介绍。

上交所也表示，考虑到债券暂停上市交易至少一年，如果不提供转让服务，可能会抑制部分投资者的合理需求，也会限制投资者自由选择金融消费的权利。

此前，若交易所不提供转让服务，暂停上市的债券在交易所流通多通过非交易过户等特殊方式，程序较为繁琐。

鉴于此,上交所将通过固定收益证券综合电子平台为暂停上市债券提供转让服务，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供非担保交收。

上交所表示，债券暂停上市后，发行人提交相关申请材料后，可以申请交易所为该债券提供转让服务，交易所在收到发行人提交的完整申请材料后7个交易日内，决定是否为其暂停上市债券提供转让服务。

不过，对于发行人存在严重不良诚信记录、重大违法违规行为或者交易所认定的其他情况的，交易所不提供转让服务。

由于债券暂停上市的发行人一般有两年亏损等原因，违约风险较高，上交所此次转让服务继续引入投资者适当管理制度。

具体而言，债券暂停上市前的债券持有人可以作为出让方参与转让业务。另一方面，参与暂停上市债券转让业务的受让方，应当是符合上交所债券市场投资者适当性管理相关规定的专业投资者中的法人和其他组织，包括净资产不低于人民币100万元；证券账户净资产不低于人民币50万元等。

欲浏览上交所相关规定，请点选 here（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)