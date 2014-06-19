《市场热谈》亚洲私募基金手握新资金，却在走高风险收购的老路

由于这份警告，瑞士信贷 、高盛 和摩根士丹利 这三家支持Goodpack收购的银行最近拒绝为美国另一家KKR旗下公司提供贷款，因担心风险太大而无法在美国监管机构过关。KKR拒绝置评。

这种风险显而易见。

2008年金融危机期间，许多私募公司持有的企业都被债务问题所困扰。一些企业在低迷时期没落，另一些企业破产，私募股权持有者以及支持其收购的银行都蒙受了损失。

在亚太地区，Affinity旗下澳洲服饰和鞋类零售商Colorado Group 2011年5月因欠债4.11亿美元将公司经营权转给债权人。该公司未能承受住行业疲软及高负债的重压。

CVC在2012年创下亚洲私募股权规模最大的亏损，当时其通过债转股交易把澳洲传媒企业Nine Entertainment 转给其他基金。Nine的广告营收在金融危机期间下滑，无法应对高负债。

今年迄今，亚洲私募的并购规模创纪录最高。年内迄今并购规模为281亿美元，差不多是上年同期的三倍，并接近并购热潮时期2006年全年的307亿美元。

Ramsay警告称，当私募股权交易失败，企业倒闭时，所有相关方将付出高昂代价。(完) (编译 李春喜/孙茉莉/朱小军/李爽 审校 徐文焰/张荻)