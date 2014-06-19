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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 10:54 BJT

中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限一至七年

路透上海6月19日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(24日)招标发行四期固息金融债(福娃债)，总额不超过200亿元人民币，其中一、五和七年期为增发债，三年期为新发债。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一年品种为国开行今年第13期增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期增发，七年为第14期增发。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14增发及16期新发

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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30

7年： 6月24日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 6月26日

起息日 1/7年：6月9日

5年：4月8日

3年：6月26日

分销期 6月25日-6月26日

上市日 1年：6月30日

3/5/7年：7月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、13和14期债历次发行情况如下：

五年 一年 七年

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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%

(加权)

-------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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