中国新债：国开行下周二将发行至多200亿元四期固息债，期限一至七年

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月19日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(24日)招标发行四期固息金融债(福娃债)，总额不超过200亿元人民币，其中一、五和七年期为增发债，三年期为新发债。
刊登在中国债券信息网的公告显示，一年品种为国开行今年第13期增发债，三年为今年第16期新发债，五年为今年第九期增发，七年为第14期增发。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第9、13、14增发及16期新发
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发行上限 3/5年各50亿元；1年60亿元；7年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：6月24日上午9:30-10:30
7年： 6月24日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5年：单一价格或利率(荷兰式)
七年：多重价格（美国式）
缴款日 6月26日
起息日 1/7年：6月9日
5年：4月8日
3年：6月26日
分销期 6月25日-6月26日
上市日 1年：6月30日
3/5/7年：7月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第9、13和14期债历次发行情况如下：
五年 一年 七年
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票面利率 5.44% 4.09% 4.77%
4/8增发中标收益率 5.5027% -- --
4/15增发中标收益率 5.3208% -- --
4/22增发中标收益率 5.2228% -- --
4/29增发中标收益率 5.1783% -- --
5/6增发中标收益率 5.0390% -- --
5/13增发中标收益率 4.7991% -- --
5/20增发中标收益率 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.9168% -- --
6/3 增发中标收益率 4.6916% -- --
(加权)
6/10增发中标收益率 4.7014% 4.0819% 4.8557%
(加权)
6/17增发中标收益率 4.6652% 4.0876% 4.8268%
(加权)
-------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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