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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:05 BJT

日本债市：30年期公债下滑，较短期公债持坚

购债规模的调整虽然不大，但也足以搅动市场。由于量化宽松政策的关系，新发行的公债中，日本央行的购买量就占到了70%。

较短期日债跟随美国公债价格走势，此前美联储在货币政策上释放出的立场要比一部分市场人士的预期更加温和。

尽管近期物价走高，但美联储并未感到特别担心，同时还下调了对利率的长期预估。

10年期日本公债收益率 下跌0.5个基点，至两周低位0.585%。10年期日债期货 上扬0.12点，报145.39点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

五年期公债 0.180% +0.0 0.180%

10年期公债 0.585% -0.5 0.590%

20年期公债 1.460% +1.0 1.450%

30年期公债 1.695% +3.5 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.39 +0.12 145.27

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/洪曦; 审校 张涛/高琦)
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