日本债市：30年期公债下滑，较短期公债持坚

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
购债规模的调整虽然不大，但也足以搅动市场。由于量化宽松政策的关系，新发行的公债中，日本央行的购买量就占到了70%。
较短期日债跟随美国公债价格走势，此前美联储在货币政策上释放出的立场要比一部分市场人士的预期更加温和。
尽管近期物价走高，但美联储并未感到特别担心，同时还下调了对利率的长期预估。
10年期日本公债收益率 下跌0.5个基点，至两周低位0.585%。10年期日债期货 上扬0.12点，报145.39点。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
五年期公债 0.180% +0.0 0.180%
10年期公债 0.585% -0.5 0.590%
20年期公债 1.460% +1.0 1.450%
30年期公债 1.695% +3.5 1.660%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.39 +0.12 145.27
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/洪曦; 审校 张涛/高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。