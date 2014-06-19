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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:13 BJT

《全球市场》美联储乐观情绪提振亚股，美元走势困顿

大宗商品方面，布兰特原油 徘徊在周三所及九个月收盘高位114.26美元附近，伊拉克石油出口疑虑挥之不去。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%至每吨6,684.75美元，自周三触及的两周高点6,744美元回落。美国经济的乐观情绪，以及中国准备好支持经济增速达到7.5%的预期，提振铜价周三上扬。

现货铂金(白金) 和现货钯金 持续上扬，双双交投于一周高位附近，因主要生产国--南非的矿工罢工活动看来还要持续一段时间。

分析师称，矿工罢工活动料削弱南非兰特 升势。兰特兑美元周三大涨1%，因南非公布经常账赤字收窄至2012年来首见水准。(完)

(编译 李春喜/许娜/李爽/李婷仪/王兴亚；审校 张涛/孙茉莉/田建华/杜明霞/戴素萍)
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