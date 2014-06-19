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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:25 BJT

澳新汇市：新西兰元贸易加权指数跳涨至纪录高位，澳元亦劲扬

1-3月新西兰经济扩张1.0%，稍低于预估的增长1.2%。随着前一季度增速的上修，折合3.8%的年增速超过预期，触及六年高位。

新西兰国民银行外汇分析师Raiko Shareef说：“市场最初对季度数据失望。”

“市场可能一直预期是接近1.3%或1.4%。一些仓位对此有所反映，卖盘来自于那些仓位中一些解除的操作。”

他认为，最近新西兰元的涨势不太可能升破两年半高位0.8779。

买单集结在0.8700下方，在突破前次趋势线阻力位约0.8690后，新西兰元也获得了支撑。

澳元兑美元 升至0.9400，周三上涨0.7%，接近近期的峰值0.9438。

在美联储主席叶伦暗示美国利率将在一段时期内保持在低点之后，澳元和新西兰元表现尤为出色。

澳元今年迄今已经上涨逾5%，其重返0.94美元上方可能会让澳洲央行不快，后者一直表态希望澳元汇价低一些。

本周稍早，一位澳洲央行官员重申，该国主要大宗商品价格下跌，给澳元汇率走低提供理由。(完)

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