台湾债市：RP利率持平，时序近月底预料下周是紧缩高峰

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北6月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平，在上日大额债券交割后，资金回复平稳。不过时序逐渐接近月底，且下周又有大笔交割将进行，交易员都不敢大意。
他们认为，6月季底的紧缩效应将在下周显现，而下周又有高逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割。市场预估下周五因是周末且为月底前倒数第二个交易日，估计当日的资金情势将会相当紧俏。
〞今天倒是不紧，投信和寿险钱都很多，〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型证券商交易员则提到，今年有另一个宽松因素是，今年企业的现金股利发放金额估计会明显攀高，法人及公司户的短期资金仍多，在7月中旬逐渐进入发放高峰时，预料他们将以短期资金的运用为主，有助货币市场资金调度。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
周五有中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债将交割。
下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债。周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债。周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债。周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债。
至于下周还本情况为：周三第一银行50亿台币金融债、周四土地银行20亿台币金融债。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。