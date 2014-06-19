台湾债市：RP利率持平，时序近月底预料下周是紧缩高峰

路透台北6月19日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平，在上日大额债券交割后，资金回复平稳。不过时序逐渐接近月底，且下周又有大笔交割将进行，交易员都不敢大意。

他们认为，6月季底的紧缩效应将在下周显现，而下周又有高逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割。市场预估下周五因是周末且为月底前倒数第二个交易日，估计当日的资金情势将会相当紧俏。

〞今天倒是不紧，投信和寿险钱都很多，〞一位大型证券商交易员说。

另一家大型证券商交易员则提到，今年有另一个宽松因素是，今年企业的现金股利发放金额估计会明显攀高，法人及公司户的短期资金仍多，在7月中旬逐渐进入发放高峰时，预料他们将以短期资金的运用为主，有助货币市场资金调度。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。

周五有中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债将交割。

下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债。周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债。周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债。周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债。