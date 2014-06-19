更新版 1-新债招标：中国农发行三期债定位均偏高，受现券偏弱和资金趋紧拖累

* 农发行三期债定位均偏高

* 投标倍数不低，仍有一定配置需求

* 现券偏弱及资金趋紧，谨慎预期推升中标结果

* 一二级价差过大情况逐步修正 (新增市场评论和更多细节)

路透上海6月19日 - 中国农业发展银行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求；但现券近日走势偏弱，加之半年末资金面趋紧，机构谨慎预期下中标收益率明显抬升。

市场人士指出，近来一级市场呈降温之势，一方面半年末时点资金利率的波动情况仍有不确定性，另外在定向降准兑现后，债市亦暂缺乏进一步想象空间，一二级市场价差过大的情况逐步修正。

“不太好，之前的形势不再了，之前都会(比二级市场)低个10bp(基点)，现在(机构)对收益要求提高了，”北京一券商交易员称。

今日招标新债具体结果如下：

期限 中标收益率 中债参考 预测均值 投标倍数

收益率

0#IFSVYBMK=

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一年 4.2007% 4.2212% 4.13% 3.34倍

三年 4.5626% 4.6058% 4.50% 3.11倍

五年 4.7602% 4.8024% 4.69% 2.80倍

上海一银行交易员谈到，随着新债发行热度下降，机构没有了低标位抢债的压力，而且在流动性收紧的情况下，今日公开市场仍进行了正回购操作，也加重了市场的观望气氛。

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.00%。据此计算，本周公开市场将净投放资金150亿元，已连续六周净投放。

二级市场上，剩余期限0.96年的农发140436券 最新成交收益率为4.22%；剩余期限2.67年的农发140407券 最新成交收益率为4.5908%；剩余期限4.71年的进出口行140312券 最新成交收益率为4.8096%。

上述一至五年品种，分别为该行今年第36期 、34期 和35期 的增发债。

具体发行条款如下：

34期二次增发 35期二次增发 36期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 6月23日 6月23日 6月24日

起息日 5月15日 5月15日 6月5日

发行期 6/20-6/23 6/20-6/23 6/20-6/24

上市日 6月27日 6月27日 6月26日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05%

票面利率 4.77% 4.82% 4.45%