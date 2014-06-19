更新版 1-新债招标：中国农发行三期债定位均偏高，受现券偏弱和资金趋紧拖累

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 农发行三期债定位均偏高
* 投标倍数不低，仍有一定配置需求
* 现券偏弱及资金趋紧，谨慎预期推升中标结果
* 一二级价差过大情况逐步修正 (新增市场评论和更多细节)
路透上海6月19日 - 中国农业发展银行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求；但现券近日走势偏弱，加之半年末资金面趋紧，机构谨慎预期下中标收益率明显抬升。
市场人士指出，近来一级市场呈降温之势，一方面半年末时点资金利率的波动情况仍有不确定性，另外在定向降准兑现后，债市亦暂缺乏进一步想象空间，一二级市场价差过大的情况逐步修正。
“不太好，之前的形势不再了，之前都会(比二级市场)低个10bp(基点)，现在(机构)对收益要求提高了，”北京一券商交易员称。
今日招标新债具体结果如下：
期限 中标收益率 中债参考 预测均值 投标倍数
收益率
0#IFSVYBMK=
-----------------------------------------------
一年 4.2007% 4.2212% 4.13% 3.34倍
三年 4.5626% 4.6058% 4.50% 3.11倍
五年 4.7602% 4.8024% 4.69% 2.80倍
上海一银行交易员谈到，随着新债发行热度下降，机构没有了低标位抢债的压力，而且在流动性收紧的情况下，今日公开市场仍进行了正回购操作，也加重了市场的观望气氛。
中国央行公开市场今日进行200亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.00%。据此计算，本周公开市场将净投放资金150亿元，已连续六周净投放。
二级市场上，剩余期限0.96年的农发140436券 最新成交收益率为4.22%；剩余期限2.67年的农发140407券 最新成交收益率为4.5908%；剩余期限4.71年的进出口行140312券 最新成交收益率为4.8096%。
上述一至五年品种，分别为该行今年第36期 、34期 和35期 的增发债。
具体发行条款如下：
34期二次增发 35期二次增发 36期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 6月23日 6月23日 6月24日
起息日 5月15日 5月15日 6月5日
发行期 6/20-6/23 6/20-6/23 6/20-6/24
上市日 6月27日 6月27日 6月26日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05%
票面利率 4.77% 4.82% 4.45%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。