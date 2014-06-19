《热点透视》市场静水流深，可能将新兴国家推向迷途

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡6月19日 - 全球市场重返平静，对发展中世界而言并非纯粹福音。在这个投资者忧心美国升息的年份里，摩根大通新兴市场债券指标已挽回全部跌幅。这可能诱使发展中经济体滥用宽松货币，并吹大国内资产泡沫。

对政策制定者而言，刺激内需的诱惑可能是无法抵御的。金融危机爆发的六年后，富国自穷国的进口止步不前。随着中国放缓，甚至发展中国家之间的贸易也失去了活力。

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这给新兴市场的发展设置了限速。根据国际货币基金组织(IMF)的最新预估，2013至2017年新兴经济体潜在国内生产总值(GDP)年度增速可能放缓至3.5%，这比2003至2012年的数字减少了约1.25个百分点。

其中一些放缓可能只是标志着重返稳健的扩张步伐。不过，希望赶上西方生活水平的国家恐怕难以接受这点。

追求经济增速却未匹配以促进生产率的改革，可能会导致日后出现更大的问题。中国的信贷繁荣、印度的财政挥霍、印尼的燃油补贴以及泰国毁灭性的以高于市场价进行大米采购等，都是现在被广泛视作不可持续政策的案例。

有那么一刻，投资者似乎将迫使发展中国家停止危险的生活方式。但2013年5月美联储首次暗示将缩减资产购买规模后出现的近乎恐慌的情绪，现在已基本消散。印尼、马来西亚和泰国政府公债收益率比1月水平要低。决策者没有面临实施谨慎政策的紧迫性。

他们甚至可能通过拉动内需而无视出口之忧，比如，允许薪资增速快于生产率增长，或者对房地产信用增长加快势头视而不见。IMF经济学家预计将出现泡沫风险。“避免过度需求累积，”他们称，“这是走向更可持续发展道路的优先事项之一。”