日本个股：索尼社长称不考虑对旗下娱乐事业进行拆分或上市

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透东京6月19日 - 索尼 社长兼CEO平井一夫周四表示，该公司不考虑拆分旗下娱乐事业或推其上市。
平井一夫在年度股东大会上回答提问时做出这番表态。
去年投资者Danile Loeb提议部分拆分索尼旗下娱乐事业以释出股东价值，对此索尼予以回绝。Daniel Loeb是对冲基金Third Point负责人。此后平井一夫曾多次表示，保持对娱乐事业的完全控股对于索尼的协同性来说很重要。
平井一夫还在会上承认，索尼对电子部门艰难市况的应对不够迅速。他两年前掌舵索尼时承诺让该部门获利，但未能实现这一诺言。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。