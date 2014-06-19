版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:19 BJT

日本个股：索尼社长称不考虑对旗下娱乐事业进行拆分或上市

路透东京6月19日 - 索尼 社长兼CEO平井一夫周四表示，该公司不考虑拆分旗下娱乐事业或推其上市。

平井一夫在年度股东大会上回答提问时做出这番表态。

去年投资者Danile Loeb提议部分拆分索尼旗下娱乐事业以释出股东价值，对此索尼予以回绝。Daniel Loeb是对冲基金Third Point负责人。此后平井一夫曾多次表示，保持对娱乐事业的完全控股对于索尼的协同性来说很重要。

平井一夫还在会上承认，索尼对电子部门艰难市况的应对不够迅速。他两年前掌舵索尼时承诺让该部门获利，但未能实现这一诺言。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐