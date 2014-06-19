《热点透视》美国房价一路上涨，购房者承受力跌向多年低点

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 和 Richard Beales；编译 朱晓军

路透华盛顿/纽约6月18日 - 美国房价高涨，可能很快就会令购房者无力承受。随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)将要升息，房价会走高而收入却恐怕跟不上步伐，很多人料又一次离拥有住房的梦想渐行渐远。最新的热点透视计算结果显示，2017年之前，购房者可能再次陷入财务捉襟见肘的窘境。

如欲浏览计算数据，请点选：reut.rs/1yjRInR

据全美不动产协会(NAR)数据，在美国房市最繁荣时期，成屋销售于2005年创下700万套，但在2008年就下跌至400万套。销售持续低迷，加上止赎数量飙升，令房价不断下滑。

据政府数据，随着具代表性的普通民众收入终于开始加快增长，房价中值在2012年触底，不到16万美元。同时，利率当年也创下低位。根据热点透视的房价承受力指数，结果就是购房承受力意外高升。该指数与NAR指标采用同一模型，即反映代表性收入与基于房价中值的抵押贷款加储蓄之比。自1990年以来，这项指数大部分时候都处在120-140之间，但2008年开始上升，2012年升破200。

不过，承受力的正面趋势开始回落。2012年以来，房价已经上涨30%，最新房价中值高于20万美元。收入增速却不温不火。据房贷美(Freddie Mac)，上周的30年期抵押贷款利率为4.2%，与10年期美国公债收益率(殖利率)密切相关；而且，早在美联储开始提高短期利率之前，贷款利率就已经缓慢上行。

美联储周三发布的最新预估显示，2015年中期利率预估从基本为零升至1%，长期利率则为3.75%。如果2017年之前这种情况发生，长期利率也同步上涨，抵押贷款利率可能会升到2000年的8%左右。