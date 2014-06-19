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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:40 BJT

中国环境：重庆启动碳排放交易市场，七大试点全数投入运行

路透中国重庆6月19日 - 中国七个碳排放交易试点市场中的最后一个，周四在重庆启动，这是中国政府为降低碳强度水平，而建立市场机制的计划一环。

盘初有16笔交易，成交145,000吨碳排放权，开盘价为每吨30-31.5元人民币。卖方包括重庆钢铁集团、数家当地电企及化学公司。

中国承诺2020年碳强度水平将比2005年降低40-45%，同时承诺建立相应的市场机制来帮助实现这一目标。

不同于其他试点地区，重庆交易市场除了二氧化碳，还包括六种温室气体排放权。

重庆亦准许机构投资者及个人投资者进入交易，希望藉此提高今年的交易流动性。

一般而言，交易量比较可能在合规期限前的两个月攀升。基于重庆市场启动时间较晚，企业达成2013年及2014年排碳目标的期限为2015年6月。

重庆2013年度纳入碳排放配额管理的企业共有242家，免费向这些企业发放的碳排放配额总量共计约1.25亿吨。

重庆并不打算举行拍卖，为市场增加新配额，而且配额总量将每年减少4.13%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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