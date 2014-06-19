《外汇专栏》美国可抵御油价上涨，为美元走高增添助力

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
虽然对于竭力抵御通缩风险的欧洲央行而言，油价上升产生些许输入型通胀，可能是目前所乐见的，但燃料价格上涨，终将形同对欧元区的汽油消费者课税。
鉴于乌俄两国贸易和政治关系恶化，俄罗斯经由乌克兰向欧元区供应的天然气若受到影响，欧元区很容易遭到冲击。
**页岩油**
美国的情况截然不同。
根据油企BP 周一公布的石油业年度指标能源统计数据，虽然2013年美国石油需求增速为全球最快，但美国也在提高自家原油产量。
美国2013年石油产量增加13.5%至每日逾1,000万桶，为连续第二年创年度增幅新高。
浏览美国页岩油储备图表，请点击：link.reuters.com/pup48v
“很容易理解美国的情况。如果有大量廉价国内石油流入这个行业，最终则会在GDP成长数据上体现出来，”BP首席分析师Christof Ruhl周一称。
如果油价在很长一段时间内仍然高企，相较欧元区或日本，可以说美国经济抵御油价影响的能力更强。
虽然近期美元上涨，更多是受美国公债收益率(殖利率)上升以及美联储收紧政策前景激励，但美国抵御油价上涨的能力，应是支撑美元的一个因素。(完) (编译 许娜/王翔琼；审校 田建华/蔡美珍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。