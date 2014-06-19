《外汇专栏》美国可抵御油价上涨，为美元走高增添助力

虽然对于竭力抵御通缩风险的欧洲央行而言，油价上升产生些许输入型通胀，可能是目前所乐见的，但燃料价格上涨，终将形同对欧元区的汽油消费者课税。

鉴于乌俄两国贸易和政治关系恶化，俄罗斯经由乌克兰向欧元区供应的天然气若受到影响，欧元区很容易遭到冲击。

**页岩油**

美国的情况截然不同。

根据油企BP 周一公布的石油业年度指标能源统计数据，虽然2013年美国石油需求增速为全球最快，但美国也在提高自家原油产量。

美国2013年石油产量增加13.5%至每日逾1,000万桶，为连续第二年创年度增幅新高。

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“很容易理解美国的情况。如果有大量廉价国内石油流入这个行业，最终则会在GDP成长数据上体现出来，”BP首席分析师Christof Ruhl周一称。

如果油价在很长一段时间内仍然高企，相较欧元区或日本，可以说美国经济抵御油价影响的能力更强。