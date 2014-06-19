韩国股市：回吐稍早涨幅，受三星电子业绩疑虑拖累

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔6月19日 - 韩股周四早盘回吐稍早涨幅，对三星电子季报前景黯淡的担忧，抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持宽松政策立场带来的乐观效应。
0245GMT，韩国综合股价指数 跌0.1%报1,987.32点，之前一度高见1,999.11点。
“美联储温和言论帮助缓和了对其收紧政策早于预期的担忧，带动一波利空消除的涨势，但另一疑虑浮现而限制了涨势，也就是三星电子获利前景，”汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak表示。
三星电子 跌2%，因当地券商调降三星4-6月获利预期后，投资者担心起未来获利状况。三星电子在综合股价指数中占15%的权重。
“短期来看，投资者关注焦点更多的是在季报上，而非三星集团的重组，”Korea Investment & Securities技术分析师Seo Won-seok表示。
移动运营商和钢铁类股支撑大盘。SK电讯(SK Telecom) 和浦项钢铁(POSCO) 分别涨4.7%和2.6%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。