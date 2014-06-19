韩国股市：回吐稍早涨幅，受三星电子业绩疑虑拖累

路透首尔6月19日 - 韩股周四早盘回吐稍早涨幅，对三星电子季报前景黯淡的担忧，抵消了美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持宽松政策立场带来的乐观效应。

0245GMT，韩国综合股价指数 跌0.1%报1,987.32点，之前一度高见1,999.11点。

“美联储温和言论帮助缓和了对其收紧政策早于预期的担忧，带动一波利空消除的涨势，但另一疑虑浮现而限制了涨势，也就是三星电子获利前景，”汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak表示。

三星电子 跌2%，因当地券商调降三星4-6月获利预期后，投资者担心起未来获利状况。三星电子在综合股价指数中占15%的权重。

“短期来看，投资者关注焦点更多的是在季报上，而非三星集团的重组，”Korea Investment & Securities技术分析师Seo Won-seok表示。

移动运营商和钢铁类股支撑大盘。SK电讯(SK Telecom) 和浦项钢铁(POSCO) 分别涨4.7%和2.6%。(完)