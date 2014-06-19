版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:37 BJT

韩国汇市：韩元上涨有望终止五日连跌，受FED会议结果提振

路透首尔6月19日 - 韩元兑美元 周四早盘上涨，有望终止五日连跌，受助于美联储(FED)会议结果。美联储的温和立场给韩元构成支撑。

0245GMT，韩元兑美元 在本地市场报1,018.6，较周三本地收盘价1,022.4上涨0.4%。

不过交易员说，在盘初主导市场的企业美元买需将抑制韩元升幅，而且韩元也缺乏更进一步上涨的因素。

“进口商的美元需求似乎略占上风，但并没有太大意义，”本地银行的一位交易员说。“汇价不太可能突破当前水平。”

韩元此前已连跌五个交易日，累计跌幅达0.7%，是1月中以来持续时间最长的一波跌势。

0245GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,018.6 1,022.4

日圆/韩元 9.9931/892 10.0280

韩国公债期货 * 106.31 106.20

韩国综合股价指数 1,987.32 1,989.49

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐