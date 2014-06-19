版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 11:52 BJT

泰国经济：泰国批准总计37亿美元投资项目申请，主要集中于汽车行业

泰国是全球主要汽车制造商的区域性汽车生产和出口基地。泰国工业联盟周三表示，5月泰国国内汽车销售较上年同期重挫38%。

卢森堡Supernap International　SA向数据中心投资69亿泰铢的计划获批。

周三批准的此项目属于大型待批申请案。军政府本月稍早表示，待批的国内外投资者申请案规模超过了210亿美元，将会在两个月内进行审批。

今年前五个月投资申请案的总规模较上年同期减少了42%，至3,080亿泰铢。当中，国外投资申请减少10%，至2,300亿泰铢。

军政府宣布了旨在刺激经济的举措，目前正争取加快基础建设支出。

周三，泰国央行将今年经济成长预估几近砍半，降至1.5%，但认为2015年前景将亮丽得多，因军政府试图振兴经济。(完) (编译 洪曦/戴素萍 审校 李婷仪/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐