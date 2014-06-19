主要国家经济指标预测--6月20日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 5月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 4月 -- 盈余209 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余188 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出297 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 4月 -- +1.3% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 4月 -- +0.3% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.7% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 120 96.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余105.9 1230 加拿大CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.0% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.6% -0.1% 1430 美国ECRI经济领先指标 6月13日当周 -- 135.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月19日(四) 0730 瑞士三个月目标LIBOR 第二季 0-0.25% 0.13% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -0.5% -0.5% (较上年同期) +3.9% +4.3% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正11 正3 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.2 31.4 四周均值(万人) 31.2 -- 续请失业金人数(万人) 6月7日当周 256.1 260 1400 美国领先指标 5月 +0.5% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 17.8 14.0 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。