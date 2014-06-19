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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--6月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    
    6月20日(五)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 5月         持平       -0.1%
                              (较上年同期)                           -0.7%       -0.9%
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          4月          --      盈余209
                              (经季节调整)(亿欧元)                     --      盈余188
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --      流出297
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              4月          --        +1.3%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --        +2.8%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              4月          --        +0.3%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --        +2.7%
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                5月          120        96.3
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --    盈余105.9
    1230  加拿大CPI(较前月)                               5月        +0.3%       +0.3%
                   (较上年同期)                                      +2.1%       +2.0%
                央行核心CPI(较前月)                                  +0.2%       +0.2%
                           (较上年同期)                              +1.5%       +1.4%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                          4月        +0.6%       -0.1%
    1430  美国ECRI经济领先指标                        6月13日当周      --        135.8
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值     
    6月19日(四)
    0730  瑞士三个月目标LIBOR                            第二季    0-0.25%       0.13% 
    0830  英国零售销售(较前月)                            5月        -0.5%       -0.5%
                      (较上年同期)                                   +3.9%       +4.3% 
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 6月         正11         正3
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                6月14日当周     31.2        31.4
              四周均值(万人)                                          31.2         --  
              续请失业金人数(万人)                     6月7日当周    256.1         260
    1400  美国领先指标                                    5月        +0.5%        +0.6%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                  6月         17.8        14.0 (完)
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