更新版 2-中国汇市：人民币小幅收升终结三连跌，方向不明但多头兴趣渐浓

* 人民币即期小幅收升，终结连三日跌势 * 购汇仍是高峰期，但结汇力量在增加 * 市场整体方向不明朗 * 路透调查显示人民币人气四个月来首次转为看涨 (更新收盘报价、评论和背景) 路透北京6月19日 - 人民币兑美元 即期周四小幅收升，终结此前连续三日跌 势。今日客盘结购汇相对均衡，尽管市场方向仍不明朗，不过人民币多头兴趣近期有渐浓倾 向，加上中间价升值带动，助推人民币汇率走升。短期关注国际美元走弱后中间价走势。 交易员指出，盘中交投活跃度不是很好，虽然价格在动，但成交量并不多。分红购汇一 直都有，且早盘有隔夜空头回补，但目前境内美元价格处于高位，吸引客户结汇兴趣，尤其 是当人民币兑美元跌破6.23元后，结汇力量增长更为明显。 “今天有购汇，但没有昨天大，现在大家对美元朝上走没啥信心，...有一股力量在压 着（美元）价格，今天的（美元）fixing下来了，所以价格更是上不去。”一股份行交易员 指出。 该交易员并称，日内美元价格走高后又于尾盘跌落，估计有银行保留隔夜空头。今天美 元指数下跌不少，明天的中间价也值得期待。 交易员并指出，市场方向目前仍不明朗，但人民币继续大幅贬值的可能性不大，升值的 空间可能比贬值空间更大，且考虑到7月还有中美战略对话，吸引更多结汇盘涌出。 不过他们同时表示，人民币汇率欲升破6.20的阻力也很大，短期料窄幅震荡上升；央行 退出日常干预的迹象仍很明显，中间价成为未来方向的重要指引。 周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，人民币人 气四个月来首次转为看涨。 中国首季国际收支的最终数据继续维持“双顺差”格局，来自资本项目的贡献远超过经 常项目。分析人士指出，二季度资本净流入压力将明显缓解，央行正在施行的退出外汇日常 干预的举措可能大幅缩窄二季度国际收支的双顺差规模，从而令国际收支更趋平衡。 全球汇市方面，美元周四跌至三周低位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发出谨 慎信号，远低于部分市场人士关于美联储将大举暗示升息前景的预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2296 6.2314 0.03% 中间价 6.1531 6.1559 0.05% 成交额 165亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 123 6.2224 6.2347 2014年来即期升贬值幅度 -2.82% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 762 =CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日 1年期NDF 6.2325/45 6.2275 CNH即期 6.2260/90 6.2251 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/张喜良)