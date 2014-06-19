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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 12:02 BJT

路透基点：华润水泥20亿港元俱乐部贷款完成签约--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华润水泥控股周三签署一笔20亿港元(2.56亿美元)三年期子弹式贷款，用于再融资。

四家银行加入这笔俱乐部贷款，承贷金额均相同，这四家分别为中国农业银行、汇丰银行、瑞穗银行及三井住友银行。

华润水泥是华润集团的子公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
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