台湾债市：10年指标券殖利率大幅回跌，买盘进场料明日波动趋缓

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 指标10年公债殖利率回吐上日多数升幅
* 买盘重新进驻暂稳盘势
* 明日五年券103/9估区间在1.10-1.15%；10年券103/6期估1.56-1.62%
路透台北6月19日 - 台湾10年指标公债103/6 殖利率周四大幅收跌，终结前两日的急弹走势，且回吐回上日多数升幅。市场自连两日殖利率疯弹的惊滔骇浪中重归平静，主要受惠买盘进驻，但后市走向仍受美债牵引。
交易商指出，今日10年债103/6见到买盘承接力道，随美债殖利率回跌修正上日过度弹高的走势，一上一下的大幅波动在今日应已消化部分解套卖压，终端买盘对盘势的掌握度稍高，明日起料波动将渐趋于缓和。
交易员指出，台债后市仍以美债走势为依归，预料10年美债殖利率在美联储(FED)较为温和的立场显现之际，有机会盘整向下。但若再度偏空表现，难保本地交易商再度成惊弓之鸟。
〞消息面比较好，所以大家(殖利率)往下做做看...但重点还是美债。〞一证券商交易员说。
美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。
**五年券交投量不小**
在10年券回稳之际，五年新券103/9 今日亦随殖利率曲线往下，并引发一波空单回补，让交投量持稳在近150亿台币。
但交易员指出，这波殖利率急弹过程中，五年券相对10年券更为安全，波动度较小，在今日殖利率往下修正后，预料追价意愿不足，下行空间有限，暂时先看1.10%的整数关卡为阻力位。
〞五年的走势较为被动，主要还是被10年带着走...现在就是等标债。〞一本地银行交易员说。
交易员预期，本周经过波动过大的数个交易日后，虽然预料波动度会渐收敛，但因不确定美债的走向，预估明日交投区间仍宽，五年103/9做在1.10-1.15%间来回；10年券103/6则估1.56-1.62%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 103/6 -6.10 1.5890 1.5860-1.6226 138.5
5 103/9 -4.09 1.1290 1.1250-1.1500 149.5
本周全球重要经济事件与数据包括：
6/19(四)：美国一周初请失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数；
6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。
30 103/8 没有成交
20 103/7 没有成交
10 103/6 1.5890
5 103/4 1.1300
2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。