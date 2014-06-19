台湾债市：10年指标券殖利率大幅回跌，买盘进场料明日波动趋缓

* 指标10年公债殖利率回吐上日多数升幅

* 买盘重新进驻暂稳盘势

* 明日五年券103/9估区间在1.10-1.15%；10年券103/6期估1.56-1.62%

路透台北6月19日 - 台湾10年指标公债103/6 殖利率周四大幅收跌，终结前两日的急弹走势，且回吐回上日多数升幅。市场自连两日殖利率疯弹的惊滔骇浪中重归平静，主要受惠买盘进驻，但后市走向仍受美债牵引。

交易商指出，今日10年债103/6见到买盘承接力道，随美债殖利率回跌修正上日过度弹高的走势，一上一下的大幅波动在今日应已消化部分解套卖压，终端买盘对盘势的掌握度稍高，明日起料波动将渐趋于缓和。

交易员指出，台债后市仍以美债走势为依归，预料10年美债殖利率在美联储(FED)较为温和的立场显现之际，有机会盘整向下。但若再度偏空表现，难保本地交易商再度成惊弓之鸟。

〞消息面比较好，所以大家(殖利率)往下做做看...但重点还是美债。〞一证券商交易员说。

美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。

**五年券交投量不小**

在10年券回稳之际，五年新券103/9 今日亦随殖利率曲线往下，并引发一波空单回补，让交投量持稳在近150亿台币。

但交易员指出，这波殖利率急弹过程中，五年券相对10年券更为安全，波动度较小，在今日殖利率往下修正后，预料追价意愿不足，下行空间有限，暂时先看1.10%的整数关卡为阻力位。

〞五年的走势较为被动，主要还是被10年带着走...现在就是等标债。〞一本地银行交易员说。

交易员预期，本周经过波动过大的数个交易日后，虽然预料波动度会渐收敛，但因不确定美债的走向，预估明日交投区间仍宽，五年103/9做在1.10-1.15%间来回；10年券103/6则估1.56-1.62%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 103/6 -6.10 1.5890 1.5860-1.6226 138.5

5 103/9 -4.09 1.1290 1.1250-1.1500 149.5

本周全球重要经济事件与数据包括：

6/19(四)：美国一周初请失业金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数；

6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。

30 103/8 没有成交

20 103/7 没有成交

10 103/6 1.5890

5 103/4 1.1300