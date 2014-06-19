中国债市动态：短券趋弱中长债变动不大，流动性扰动因素未消

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月19日 - 中国银行间市场周四现券收益率波动不大，短端趋弱；交易员表示，公开市场今日小量净投放，惟机构资金拆入仍不易，对债市一级影响明显，二级亦略受波及。
中国农业发展银行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求。
“早晨资金还是紧，现券整体波动不大，不过短的收益率略上，曲线平坦化，公开市场净投放了100亿，量不大对缓解资金紧张没有太大作用。”上海一银行交易员称。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币28天期正回购操作，单日实现净投放100亿元人民币；据此计算，本周公开市场净投放资金150亿元，已连续六周净投放。
不过亦有银行交易员提到，虽然近期市场持续受流动性因素扰动，但今日早盘部分资金介入短融等品种，或说明市场预期资金紧张不会持续，中长期暂看多。
中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。
剩余期限约6.58年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9450%/4.8800%，上日尾盘为4.9243%/4.8600%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.506元，较上日结算价跌0.008元，或0.01%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。