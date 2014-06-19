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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 12:29 BJT

中国债市动态：短券趋弱中长债变动不大，流动性扰动因素未消

路透北京6月19日 - 中国银行间市场周四现券收益率波动不大，短端趋弱；交易员表示，公开市场今日小量净投放，惟机构资金拆入仍不易，对债市一级影响明显，二级亦略受波及。

中国农业发展银行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求。

“早晨资金还是紧，现券整体波动不大，不过短的收益率略上，曲线平坦化，公开市场净投放了100亿，量不大对缓解资金紧张没有太大作用。”上海一银行交易员称。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币28天期正回购操作，单日实现净投放100亿元人民币；据此计算，本周公开市场净投放资金150亿元，已连续六周净投放。

不过亦有银行交易员提到，虽然近期市场持续受流动性因素扰动，但今日早盘部分资金介入短融等品种，或说明市场预期资金紧张不会持续，中长期暂看多。

中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。

剩余期限约6.58年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9450%/4.8800%，上日尾盘为4.9243%/4.8600%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.506元，较上日结算价跌0.008元，或0.01%。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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