中国货币市场：主要回购利率续微涨，央行净投放量大减机构偏谨慎

路透上海6月19日 - 中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。

市场人士并指出，虽然今日14天期质押式回购利率 大跌，但实际场内跨月资金供给较为稀缺，成交较少，价格不具代表性。

“早上偏紧，小机构难借点，包括基金、券商还有一些小的银行，下午应该会好点。”华南一商业银行交易员称。

对14天质押式回购加权利率大跌，她认为，“14天是有人在做(价格)，问题是出(14天期)的人都不多。”

北京一商业银行交易员指出，央行公开市场净投放大减，亦令市场预期偏谨慎，但后续随着打新股资金等解冻，资金面料不会出现过度紧张局面。

“顶多就是机构都谨慎了，上午不出，下午还是会出的，尤其是大行。”他称。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞则指出，新股发行再次重启，首批四家新股网上申购，总募集资金规模为18.1亿元人民币，预计冻结资金规模为700-1,000亿，导致大盘和交易所资金面大幅调整，不过，如果IPO对资金面造成持续的影响，也不排除央行在公开市场操作或者非公开市场操作上进行短期的资金投放以平抑流动性的大幅波动。

中国央行公开市场今日进行了200亿元28天期正回购操作，据此计算，本周公开市场净投放150亿元，已连续六周净投放，但净投放量较上周的1,040亿元大幅缩减。

北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7107 2.6711 +3.96

七天 3.1269 3.0943 +3.26

14天 3.6738 4.4883 -81.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 16.1100 15.3600 +75.00

七天 6.0000 6.4300 -43.00

14天 5.9500 5.6650 +28.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7400 2.8000 -6.00

七天 3.1800 3.0700 +11.00

14天 4.3000 4.5100 -21.00

Shibor

其中:隔夜 2.6980 2.6390 +5.90

七天 3.0930 3.0740 +1.90

三个月 4.7692 4.7767 -0.75