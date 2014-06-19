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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 12:29 BJT

《汇市简讯》美元指数料初步守住80.25处支撑

0400GMT

* 由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表温和声明，美元指数开盘下跌0.32%，亚洲时段跌幅扩大4个点子

* 动能指标显示，五日、10日和20日移动均线交叉，波林格区间收窄

* 中性讯号暗示盘整，上行趋势受阻

* 20日波林格区间下椽80.26，以及6月低位80.24应该会提供支撑

* 20日波林格区间下椽80.26，以及五日和20日移动均线切入位80.53，是初步支撑和阻力位

* 图表：link.reuters.com/peb32w

(完)

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