《国际主要央行公开市场操作一览》--6月19日

路透北京6月19日 - 美联储(FED)在6月18日的政策声明中将2014年经济成长预期从2.9%左右下调至2.1-2.3%，但仍继续推进在年底前逐步结束刺激计划的行动，一如市场广泛预期；从7月开始将月度购债规模从450亿美元缩减至350亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/17 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

6/16 买入公债 26.98 06/30/2018 - 02/28/2019

6/12 买入通膨保值公债 7.03 07/15/2018 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/18 隔夜逆回购 -883.88 0.05%

6/17 隔夜逆回购 -533.62 0.05%

6/16 隔夜逆回购 -533.76 0.05%

6/13 三天逆回购 -676.29 0.05%

6/12 隔夜逆回购 -1,042.37 0.05%

在2014年6月12日-7月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--美联储下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。尽管联储将2014年美国经济成长预估从约2.9%下调至2.1-2.3%，但仍一如预期继续逐步缩减刺激计划，从7月开始央行每月购债规模将由450亿美元降至350亿美元。不过，美联储官员把他们对长期联邦基金利率的预估从4%降至3.75%。

本次政策声明与4月会议结束后的声明措辞基本一致，重申利率将在结束购债后“相当长一段时间内”保持在近零水平。联储表示，尽管近期就业岗位增加，但失业率仍然“高企”，并指出其关注的通胀率指标仍低于目标。

美联储主席叶伦在记者会上，列举出多条短期内对经济有信心的理由，包括从家庭支出展现韧性到就业市场改善。虽然央行官员调降了经济增长预估，但叶伦称这是受恶劣天气等“暂时性”因素的影响，经济目前正在回升。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/17 七天期反向交易 978.873 0.15%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行公布月报，重申必要时迅速采取进一步政策举措的决心，并称认为欧元区并没有显现迫在眉睫的通缩风险。

--欧洲央行(ECB)管委兼斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec表示，欧洲央行正在评估是否需要追加经济刺激措施，并称他支持在必要时买入大量资产。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 140,440

上周三 136,780

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当期变化 +3,660

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，而且对海外经济体成长的看法略趋乐观，暗示对日本经济可以在不增加额外刺激的情况下于明年实现通胀率目标抱有希望。日本央行一致投票通过维持每年增加60-70万亿日圆基础货币的承诺不变，符合外界预期。

--日本央行总裁黑田东彦表示，他看不出日圆兑欧元有升值的理由，对欧洲央行阻升欧元的最新努力浇下冷水。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

-- 台湾央行周三公布，共发行2,321.75亿台币存单，与今日存单到期金额2,323.75亿相较，存单发行余额减2亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行1,033亿台币存单，与今日存单到期金额1,036亿相较，存单发行余额减3亿台币。