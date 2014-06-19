版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 12:49 BJT

路透基点：京信通信系统向四家银行取得一笔1.25亿美元融资--TRLPC

路透香港6月19日 - 根据京信通信系统控股有限公司周三在港交所的公告称，旗下子公司京信通信系统有线公司与四家银行达成协议，取得一笔1.25亿美元三年期定期贷款。

这四家牵头行为：中国银行(香港)、中信银行(国际)、恒生银行及汇丰银行。

根据该项公告，本项贷款将由母公司京信通信系统控股有限公司以及另外三家全资附属公司提供担保，这三家子公司是：Comba Telecom Ltd、Comba Telecom Systems Investments Ltd以及Praises Holdings Ltd。

融资所得将用来偿付该集团的一笔现有贷款。

根据贷款协议，京信通信系统控股有限公司控股股东霍东龄先生及公司主要股东张跃军先生须履行特定责任，即须维持实益拥有(直接或间接)公司合共最少35%股份(各类别)及股本权益，且不受任何抵押所限。

2012年6月，借款方曾与五家银行敲定一笔2.1亿美元三年期定期贷款。这五家银行是：中国银行(香港)、汇丰、恒生、渣打银行(香港)、Svenska Handelsbanken Hong Kong。

京信通信系统成立于1997年，是移动通信设备专业厂商，致力于为客户提供无线优化、传输与接入的整体解决方案。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐