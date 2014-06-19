路透基点：京信通信系统向四家银行取得一笔1.25亿美元融资--TRLPC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 根据京信通信系统控股有限公司周三在港交所的公告称，旗下子公司京信通信系统有线公司与四家银行达成协议，取得一笔1.25亿美元三年期定期贷款。
这四家牵头行为：中国银行(香港)、中信银行(国际)、恒生银行及汇丰银行。
根据该项公告，本项贷款将由母公司京信通信系统控股有限公司以及另外三家全资附属公司提供担保，这三家子公司是：Comba Telecom Ltd、Comba Telecom Systems Investments Ltd以及Praises Holdings Ltd。
融资所得将用来偿付该集团的一笔现有贷款。
根据贷款协议，京信通信系统控股有限公司控股股东霍东龄先生及公司主要股东张跃军先生须履行特定责任，即须维持实益拥有(直接或间接)公司合共最少35%股份(各类别)及股本权益，且不受任何抵押所限。
2012年6月，借款方曾与五家银行敲定一笔2.1亿美元三年期定期贷款。这五家银行是：中国银行(香港)、汇丰、恒生、渣打银行(香港)、Svenska Handelsbanken Hong Kong。
京信通信系统成立于1997年，是移动通信设备专业厂商，致力于为客户提供无线优化、传输与接入的整体解决方案。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。