日本经济：仍在达成2%通胀目标的途中--央行总裁

路透东京6月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，消费者物价涨幅仍处于向央行2%目标前进的途中，但正在向达成这个目标稳步前进。

黑田东彦在参议院金融事务委员会讲话时还表示，央行每月购买日本公债是量化宽松的组成部分，而非为政府债务融资。

他表示，央行的质化和量化宽松政策(QQE)发挥了预期效果，未看到日债市场流动性因日本央行政策而下降；在留意政策对金融市场的影响时，将酌情调整政策。(完)