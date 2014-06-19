日本经济：仍在达成2%通胀目标的途中--央行总裁

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透东京6月19日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，消费者物价涨幅仍处于向央行2%目标前进的途中，但正在向达成这个目标稳步前进。
黑田东彦在参议院金融事务委员会讲话时还表示，央行每月购买日本公债是量化宽松的组成部分，而非为政府债务融资。
他表示，央行的质化和量化宽松政策(QQE)发挥了预期效果，未看到日债市场流动性因日本央行政策而下降；在留意政策对金融市场的影响时，将酌情调整政策。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。