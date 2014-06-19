瑞士金融：央行敦促瑞银和瑞信改善杠杆率，并称房市紧张程度缓和

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透苏黎世6月19日 - 瑞士央行周四表示，乐见瑞银集团(UBS) 和瑞士信贷银行 在改善资本状况方面取得“明显进展”，但同时敦促这两家瑞士最大银行改善其杠杆比率。
“瑞士央行建议两家银行继续改善抵御危机的能力，尤其是杠杆比率，”央行在周四发布的年度金融稳定报告中称。
瑞士央行还对房屋市场和家庭贷款发放情况提出警示，但暗示日益趋紧的局面最近有所缓和。
“总的来说，瑞士抵押贷款和房地产市场失衡局面加剧的势头近期有所缓和。”
瑞士央行还发布了6月货币政策评估。央行料将在0730 GMT发布利率决议。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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