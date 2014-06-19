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债券 | 2014年 6月 19日 星期四 13:31 BJT

瑞士金融：央行敦促瑞银和瑞信改善杠杆率，并称房市紧张程度缓和

路透苏黎世6月19日 - 瑞士央行周四表示，乐见瑞银集团(UBS) 和瑞士信贷银行 在改善资本状况方面取得“明显进展”，但同时敦促这两家瑞士最大银行改善其杠杆比率。

“瑞士央行建议两家银行继续改善抵御危机的能力，尤其是杠杆比率，”央行在周四发布的年度金融稳定报告中称。

瑞士央行还对房屋市场和家庭贷款发放情况提出警示，但暗示日益趋紧的局面最近有所缓和。

“总的来说，瑞士抵押贷款和房地产市场失衡局面加剧的势头近期有所缓和。”

瑞士央行还发布了6月货币政策评估。央行料将在0730 GMT发布利率决议。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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