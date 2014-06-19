重发-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》-6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(重发以调整格式) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铝业 50 50 12 6/24簿记建档 招商银行 AAA 6/26 6/27 公司 上海银行 ======================================================================================= *中国西电 10 5 12 6/24簿记建档 浦发银行 AAA 6/26 6/27 集团公司 民生银行 ======================================================================================= *武汉商联集团 10 4 12 6/26簿记建档 中信银行 AA+ 6/30 7/1 股份有限公司 交通银行 ======================================================================================= *华油天然气 3 3 12 6/26簿记建档 渤海银行 AA 6/27 6/30 股份有限公司 ======================================================================================= *江苏连云港 16 8 12 6/26簿记建档 交通银行 AA 6/27 6/30 发展集团 ======================================================================================= *四川省盐业 6.7 3 12 6/26簿记建档 兴业银行 AA 6/27 6/30 总公司 ======================================================================================= 穗恒运 9 4.5 12 6/20簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 新疆生产建设 6 6 12 6/20簿记建档 浦发银行 AA 6/24 6/25 兵团建设工程集团 兴业银行 ======================================================================================= 重庆市渝南 15 5 12 6/20簿记建档 农业银行 AA 6/24 6/25 资产经营公司 ======================================================================================= 宁德市国资 14 3 12 6/20簿记建档 兴业银行 AA 6/23 6/24 投资经营公司 ======================================================================================= 四川九洲电器 14 8 12 6/20簿记建档 建设银行 AA 6/23 6/24 ======================================================================================= 中燃投资 23 3 12 6/23簿记建档 国开行 AA+ 6/24 6/25
交通银行 ======================================================================================= 新疆天业 10 5 12 6/25簿记建档 交通银行 AA+ 6/26 6/27 (集团) ======================================================================================= 新华联 10 10 12 6/25簿记建档 广发银行 AA+ 6/26 6/27 控股有限公司 ======================================================================================= 宁夏国资 40 10 12 6/25簿记建档 浙商银行 AA+ 6/27 6/30 运营有限公司 ======================================================================================= 昊华能源 5 5 12 6/25簿记建档 平安银行 AA+ 6/26 6/27 ======================================================================================= 新疆青松 10 10 12 6/25簿记建档 中信银行 AA 6/27 6/30 建材化工 ======================================================================================= 通州建总 5 2.5 12 6/25簿记建档 中国银行 AA- 6/27 6/30 集团有限公司 广发证券 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 通裕重工 9 4.5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *广西交通 30 15 7 6/26簿记建档 国开行 AA+ 6/27 6/30 投资集团 ======================================================================================= *盐城东方投资 11 11 5 6/26簿记建档 浦发银行 AA 6/30 7/1 开发集团公司 ======================================================================================= *华油天然气 5 5 2 6/26簿记建档 渤海银行 AA 6/27 6/30 股份有限公司 ======================================================================================= *四川省盐业 6.7 1 3 6/26簿记建档 兴业银行 AA 6/27 6/30 总公司 ======================================================================================= *北京海淀玉渊潭 20 10 3 6/26簿记建档 广发银行 AA 6/27 6/30 农工商总公司 ======================================================================================= 宁波交通 20 5 10 6/20簿记建档 国开行 AA+ 6/23 6/24 投资控股 (第5年末发行人利率选择权和投资者回售) 中信银行 ====================================================================================== 江苏苏通大桥 10 10 5 6/20-23簿记 招商银行 AAA 6/24 6/25
(江苏交通控股有限公司提供担保) ====================================================================================== 重庆渝富 65 25 5 6/23簿记建档 国开行 AAA 6/24 6/25 资产经营 工商银行 ======================================================================================= 南昌城建投资 20 20 5 6/23簿记建档 浦发银行 AA+ 6/25 6/26 ======================================================================================= 玖龙纸业 8 4 3 6/24簿记建档 中国银行 AA 6/25 6/26 （天津）有限公司 ======================================================================================= 宁夏国资 80 10 3 6/25簿记建档 浙商银行 AA+ 6/27 6/30 运营有限公司======================================================================================= 大连国资 10 5 5 6/25簿记建档 中信证券 AA 6/27 6/30 投资公司 (附第3年末发行人调整利率和投资者回售权) 建设银行 ======================================================================================= 盐城市市政 10 5 5 6/25簿记建档 民生银行 AA 6/26 6/27 公用投资 ======================================================================================= 山东王晁 6 3 3 6/25簿记建档 光大银行 AA- 6/27 6/30 煤电集团 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 伟星集团 6 6 3 推迟发行 招商银行 AA -- --
工商银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *江苏省宿迁市0.9 0.9 3 6/26簿记建档 农业银行 AAA 6/27 6/30 中小企业 (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 河南省许昌市 0.6 0.6 3 6/25簿记建档 建设银行 AAA 6/26 6/27 中小企业 (由中债信用增进投资股份有限公司提供担保) =========================================================================================
注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 曹巍浩)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。