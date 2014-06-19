日本经济：CPI可能将在本财年下半年加速上升--央行审议委员

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透日本秋田6月19日 - 日本央行审议委员森本宜久周四表示，随着物价更加普遍地上涨，在本财年的下半年，日本消费者物价指数(CPI)将加快上升，体现出经济复苏。
不过他也表示，日本出口“近期有些疲弱”和“缺乏动能”，主要是由于东亚市场需求低迷。
他称，促进出口增长的潜在因素包括亚洲市场回升，而妨碍出口的潜在因素则是该地区的增长可能放缓。
“我们在审视趋势时，需要同时关注上行和下行风险，”他在新闻发布会上表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。