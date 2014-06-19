日本经济：CPI可能将在本财年下半年加速上升--央行审议委员

路透日本秋田6月19日 - 日本央行审议委员森本宜久周四表示，随着物价更加普遍地上涨，在本财年的下半年，日本消费者物价指数(CPI)将加快上升，体现出经济复苏。

不过他也表示，日本出口“近期有些疲弱”和“缺乏动能”，主要是由于东亚市场需求低迷。

他称，促进出口增长的潜在因素包括亚洲市场回升，而妨碍出口的潜在因素则是该地区的增长可能放缓。