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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 13:52 BJT

欧洲经济：德国财长称本国政府内部对于欧洲预算规则看法没有分歧

路透柏林6月19日 - 德国财长朔伊布勒周四表示，德国政府内部对于欧洲预算规则的看法不存在分歧，并称各国政府必须继续努力改革以确保长期经济成长。

“在德国政府内部不存在分歧，”朔伊布勒对德国电台表示，并称各国政府必须继续努力改革。

“我们可以通过货币政策争取一些时间，但最终必须由政治家解决这些问题。”(完)

(编译 张涛；审校 于春红)
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