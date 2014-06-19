欧洲经济：德国财长称本国政府内部对于欧洲预算规则看法没有分歧

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林6月19日 - 德国财长朔伊布勒周四表示，德国政府内部对于欧洲预算规则的看法不存在分歧，并称各国政府必须继续努力改革以确保长期经济成长。
“在德国政府内部不存在分歧，”朔伊布勒对德国电台表示，并称各国政府必须继续努力改革。
“我们可以通过货币政策争取一些时间，但最终必须由政治家解决这些问题。”(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。