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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 13:51 BJT

台湾股市：连四日收升创逾六年七个月高位，受美联储声明提振

路透台北6月19日 - 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出乐观评估引领亚洲股市上扬。

台湾加权股价指数 收高0.40%或36.88点，至9,316.81点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为902.71亿台币，上交易日修正后为1,306.08亿。

亚洲股市周四受美股乐观人气引领多数上扬。本地时间13:39时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.8%。

美联储周三下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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