台湾股市：连四日收升创逾六年七个月高位，受美联储声明提振

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北6月19日 - 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出乐观评估引领亚洲股市上扬。
台湾加权股价指数 收高0.40%或36.88点，至9,316.81点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为902.71亿台币，上交易日修正后为1,306.08亿。
亚洲股市周四受美股乐观人气引领多数上扬。本地时间13:39时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.8%。
美联储周三下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。