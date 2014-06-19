台湾股市：连四日收升创逾六年七个月高位，受美联储声明提振

路透台北6月19日 - 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出乐观评估引领亚洲股市上扬。

台湾加权股价指数 收高0.40%或36.88点，至9,316.81点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为902.71亿台币，上交易日修正后为1,306.08亿。