《分析》中国央行连续放水钱荒难再现，货币转型价格调控预期渐升温

* 钱荒一周年之际，央行连续第六周净投放

* 本周净投放150亿元，投放力度较上周缩减超九成

* 定向降准超预期，资金投放力度仍不脱宽松局面

* 机构心态虽谨慎，但多预期半年末资金面料将无恙

* 总量宽松定局下，货币政策调控数量转型价格预期逐步增强

作者 吴芳

路透上海6月19日 - "620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

市场人士并认为，虽然当前短期宏观经济基本面下行压力不减，且随着货币政策数量宽松已成定局，机构进一步宽松预期难消，但随着一系列宏观政策刺激力度加码，宏观经济企稳复苏苗头仍可期待，货币政策由数量调控转型价格调控的预期在逐步增强。

“央行这周延续正回购，净投放虽有缩量，但多角度看，结合本周定向降准生效来看，央行投放资金的力度，其实还是较前几周有所增加，”国海证券固定收益分析师黄诗城表示，而正回购操作本周没暂停，可能是为未来利率走廊模式传递价格信号的日常操作提供空间。

央行公开市场今日进行200亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持平于4.0%。据此计算，本周公开市场将净投放资金150亿元，已连续六周净投放,但投放规模较上周的1,040亿元缩减近九成。

黄诗城并认为，目前资金略有紧张一方面是临近季末，同时股市IPO影响也比较显着，但仅为时点性因素，流动性调控总体偏松的方向并没有改变。

银行间资金市场周四主要质押式回购利率 继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。

东莞银行金融市场部分析师陈龙亦谈到，本周如果考虑到周一的定向降准，部分股份制银行意外成为定向降准的目标，实际定向降准投放的资金接近千亿元，如此计算，本周基础货币的投放也超过了1,000亿元，符合央行近一个月以来的投放加码的态势，"620"或者说跨年中的资金面无忧。

中国央行周一实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行稍晚则在微博上明确，包括国有及股份制银行均在降准范围内，并强调定向降准的范围并没有扩大。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 bit.ly/1lB97nO

**流动性预期仍平稳**

在银行间资金面收紧苗头初现的市况下，虽然本周有机构预期正回购可能会暂停，甚至启动逆回购操作，但是央行仍维持少量操作亦彰显流动性调控的谨慎态度，不过机构对半年末时点流动性预期仍平稳。

“现在银行间资金利率也不高呀，正回购不停并不能说明央行想收紧,本周正回购算是温和，加上定向降准，释放的资金不少，最近两天紧主要还是新股申购导致的，”华南一银行交易员表示。

随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，继上日迎来首批新股申购，而今日亦有两家公司发行新股，发行量为2,667万股和不超过9,000万股。

而市场亦预计新股对资金面的干扰相对比较有限。“怎么可能停(正回购)， 这也就是发个新股，也不是长期因素，”上海一银行交易员称。

上述华南交易员并认为，央行估计不会太在意流动性这些短期和结构性的因素，半年末银行间资金利率即便上行太快的话，央行也不会坐视不管，估计还是会有所动作的，”明面不行就暗的呗 ，定向逆回购或slo、slf,“他称。

此外，对于逆回购重启，陈龙认为，目前来看，逆回购工具估计不会轻易使用，因为总量上的宽松已经很明显，央行在数量上的调控已经做到极致。

他并认为，当前的货币资金利率已经很低，七天在3.2%左右，隔夜在2.6%左右，但是并没有传导到中长期的贷款利率上，一季末贷款利率上调比例仍然高达70%，因此，想要实实在在地降低实体的融资成本，价格上的动作势在必行。

**货币政策价格调控预期增强**

随着央行定向降准超预期投放流动性，机构对未来进一步宽松预期不减，考虑到短期内刺激政策稳定宏观经济走势的效果或显现，虽然可持续性存疑，但市场对未来货币政策价格调控的预期再逐步升温。

陈龙认为，当前相对宽松的市场环境和预期心态下，央行加大货币政策对经济转型升级的支持，定向降准和再贷款都是全口径的货币资金投放，都是着眼于经济走势并附带着稳增长的目的。央行的政策空间是否进一步放松，还得看政策效果，如果效果不理想，若无法有效地降低融资成本，那么，价格上的政策可能就得祭出。

“总量已经很宽松了，全面降准还是总量调控，而且是大刺激，因此觉得不大可能全面降准，未来价格工具是货币政策的重点，并且是中长期的价格工具，比如价格的窗口指导、定向降息或者传闻中的PSL，”他称。

据媒体报道，央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；创设PSL的目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。

不过相较新的基础货币投放工具由创新到实践的路程还比较漫长，市场人士对正回购利率降低的预期亦在逐步抬升。

“当前放松已经是比较明显了，正回购量的短期调节信号意义可能没那么大了，不如就这么滚动操作，后面来个正回购(利率)下调，既体现微调，又是实质放松，还可以保留着这个工具。”上海一券商分析师表示。

“得看看经济走势，三季度经济再往下走的话，回购利率下调的概率会加大，”上述华南交易员亦认为。

不过货币政策数量和价格的调整并不是绝对而言，一成不变的。黄诗城认为，现在货币政策量和价都还有空间，但总得来说，目前量已经开始宽松，动价的效果就会更明显一些。而如果经济数据显示基本面压力还在加大，量价齐松还是可见的。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 200

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 650

逆回购到期 --

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净投放 150(完)

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