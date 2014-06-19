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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 13:51 BJT

路透基点：台湾耀华电子五年期贷款案规模增至33亿台币--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾耀华电子已经将一笔五年期贷款案从30亿台币提高至33亿台币(1.1亿美元)。

牵头行兼簿记行台湾银行、台北富邦银行和台新国际商业银行各自承贷5.3亿台币。

兆丰国际商业银行承贷5.3亿台币，任牵头行。参贷银行还有合作金库银行(4.8亿台币)、第一商业银行(3亿台币)、彰化银行(2亿台币)和上海商业储蓄银行(2亿台币)。

签约定于6月23日进行。

该笔贷款目前分为三部分：A部分为22亿台币的定期贷款，B部分为5.5亿台币定期贷款，C部分为5.5亿台币的循环贷款。

一如此前报导，起始利率为较90日或180日二级市场商票利率加码95个基点；若借款方税前净利润率为5%或更高，而且债务与有形资产净值比达到120%或更低，利率将降至加码90个基点。

税前最低利率为1.85%。

银行若承贷6亿台币或以上，获得20个基点前端费和牵头行头衔；承贷4亿-5.99亿台币，获得15个基点费用和主办行头衔；承贷2亿-3.99亿台币，获得7个基点费用和协办行头衔；承贷1亿-1.99亿台币，获得3个基点费用。

A和B部分贷款由工厂和机械设备做抵押，分八次半年等额偿还，宽限期为18个月。

A部分贷款用于为2011年6月签订的30亿台币五年期贷款再融资，而B部分用于购买机械设备，C部分用于运营资本。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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