俄罗斯经济：2014年GDP成长率可能上修--经济部长

路透俄罗斯斯塔夫罗波尔6月19日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周四表示，俄国2014年国内生产总值(GDP)成长0.5%的预测值，或许会在9月上修，因为投资下滑速度有所放缓。

“目前官方对今年的预测是0.5%，但很可能会在9月修正，应该是上修，”Ulyukayev向记者表示。

“现在没有具体数字，”Ulyukayev称。“但下滑势头已经趋缓...我们目前仍处于下滑。从现在之后(数据)应该会呈现成长趋势。”(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)