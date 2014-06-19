俄罗斯经济：2014年GDP成长率可能上修--经济部长

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透俄罗斯斯塔夫罗波尔6月19日 - 俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周四表示，俄国2014年国内生产总值(GDP)成长0.5%的预测值，或许会在9月上修，因为投资下滑速度有所放缓。
“目前官方对今年的预测是0.5%，但很可能会在9月修正，应该是上修，”Ulyukayev向记者表示。
“现在没有具体数字，”Ulyukayev称。“但下滑势头已经趋缓...我们目前仍处于下滑。从现在之后(数据)应该会呈现成长趋势。”(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。