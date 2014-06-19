更新版 1-台湾股市：连四日收升创逾六年七个月高位，受美联储声明提振

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增分析师评论)
路透台北6月19日 - 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出乐观评估引领亚洲股市上扬。
台湾加权股价指数 收高0.40%或36.88点，至9,316.81点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为902.71亿台币，上交易日修正后为1,306.08亿。
日盛投顾协理钟国忠认为，以盘面结构观察，指标股大立光电 再创历史高位，且类股轮动上涨，显示多头仍掌握大局。不过成交值萎缩至6月以来的单日新低，显示投资人追价意愿不足。
“明日量能若没有回升至1,000亿台币以上，大盘可能会回测五日均线。”他说。
兆丰投顾一不愿具名的分析师则称，台股上涨来自于外资坚定不移的买盘，不过昨日台指期货拉高结算后，7月台指期 的多单留仓口数，已自高峰的3万口下降至1.2万口。因此短线要观察外资进入7月后，买超台股的力道是否降低。
大立光今日股价大涨6.83%至2,190台币的涨停价位。
亚洲股市周四受美股乐观人气引领多数上扬。本地时间14:33时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.70%。
美联储周三下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。