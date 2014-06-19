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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 14:38 BJT

更新版 1-台湾股市：连四日收升创逾六年七个月高位，受美联储声明提振

(新增分析师评论)

路透台北6月19日 - 台湾股市周四连续第四日收升，并创逾六年七个月收盘高位，因美国联邦理事会(美联储/FED)对经济做出乐观评估引领亚洲股市上扬。

台湾加权股价指数 收高0.40%或36.88点，至9,316.81点，此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为902.71亿台币，上交易日修正后为1,306.08亿。

日盛投顾协理钟国忠认为，以盘面结构观察，指标股大立光电 再创历史高位，且类股轮动上涨，显示多头仍掌握大局。不过成交值萎缩至6月以来的单日新低，显示投资人追价意愿不足。

“明日量能若没有回升至1,000亿台币以上，大盘可能会回测五日均线。”他说。

兆丰投顾一不愿具名的分析师则称，台股上涨来自于外资坚定不移的买盘，不过昨日台指期货拉高结算后，7月台指期 的多单留仓口数，已自高峰的3万口下降至1.2万口。因此短线要观察外资进入7月后，买超台股的力道是否降低。

大立光今日股价大涨6.83%至2,190台币的涨停价位。

亚洲股市周四受美股乐观人气引领多数上扬。本地时间14:33时，MSCI亚太除日本明晟指数 涨0.70%。

美联储周三下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。 (完)
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