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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 16:38 BJT

表格：英国5月零售销售较前月下滑0.5%，为1月以来的首次环比下滑

路透伦敦6月19日 - 英国统计局周四公布，

* 英国5月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期增长3.9%(预估分别为下滑0.5%和增长4.3%)

* 英国5月零售销售出现1月以来的首次环比下滑

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 5月　 4月 (4月前值) 预估

较前月%(经季节调整) -0.5 1.0 (1.3) -0.5

较上年同期% 3.9 6.5 (6.9) 4.3 (完)
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