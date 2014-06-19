表格：英国5月零售销售较前月下滑0.5%，为1月以来的首次环比下滑

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦6月19日 - 英国统计局周四公布，
* 英国5月零售销售较前月下滑0.5%，较上年同期增长3.9%(预估分别为下滑0.5%和增长4.3%)
* 英国5月零售销售出现1月以来的首次环比下滑
以下为详细数据:
零售销售量 5月 4月 (4月前值) 预估
较前月%(经季节调整) -0.5 1.0 (1.3) -0.5
较上年同期% 3.9 6.5 (6.9) 4.3 (完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。