路透基点：中信股份与多家银行洽谈10亿美元贷款定价--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国企集团中信股份有限公司正与多家银行洽谈10亿美元融资案的定价。

中信股份要求三年期及五年期部份的综合收益，分别约为150个基点及190个基点。

潜在参贷银行认为以目前市场条件而言，上述水准过低，要求更高。

多数银行认为综合收益高于200个基点，较能接受。

中信股份五个多月前刚完成类似规模的贷款。

消息人士稍早表示，贷款资金将用于一般企业用途，贷款结构可能类似2013年12月签署的10亿美元贷款案。

2013年贷款案的规模从最初的7亿美元扩大至10亿美元。这笔五年期无担保子弹式贷款的最高综合收益是173个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点。

协调牵头行兼簿记行为中银香港、中国建设银行、中国农业银行、汇丰银行、瑞穗银行和渣打银行。三菱东京日联银行和三井住友银行作为牵头行参贷。彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行国际金融业务分行、及摩根大通担任安排行。

是次贷款用于再融资，借款人为一个特殊目的实体，中信股份提供担保。

根据公司网站，中信股份成立于2011年12月，注册资本1,280亿元人民币(210亿美元)。中信股份是一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团，业务涉及金融、房地产、资源能源、机械制造等。