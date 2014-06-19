路透基点：中信股份与多家银行洽谈10亿美元贷款定价--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国企集团中信股份有限公司正与多家银行洽谈10亿美元融资案的定价。
中信股份要求三年期及五年期部份的综合收益，分别约为150个基点及190个基点。
潜在参贷银行认为以目前市场条件而言，上述水准过低，要求更高。
多数银行认为综合收益高于200个基点，较能接受。
中信股份五个多月前刚完成类似规模的贷款。
消息人士稍早表示，贷款资金将用于一般企业用途，贷款结构可能类似2013年12月签署的10亿美元贷款案。
2013年贷款案的规模从最初的7亿美元扩大至10亿美元。这笔五年期无担保子弹式贷款的最高综合收益是173个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点。
协调牵头行兼簿记行为中银香港、中国建设银行、中国农业银行、汇丰银行、瑞穗银行和渣打银行。三菱东京日联银行和三井住友银行作为牵头行参贷。彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行国际金融业务分行、及摩根大通担任安排行。
是次贷款用于再融资，借款人为一个特殊目的实体，中信股份提供担保。
根据公司网站，中信股份成立于2011年12月，注册资本1,280亿元人民币(210亿美元)。中信股份是一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团，业务涉及金融、房地产、资源能源、机械制造等。
中信股份的股东中信集团是1979年在前国家领导人邓小平的倡导和支持下、由荣毅仁创办的。中信集团总资产超过2.5万亿(兆)元人民币。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选