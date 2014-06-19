《中国公开市场回购未到期一览表》--6月19日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,300 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/6/24 28 4.00 200 2014/6/26 28 4.00 100 当月累计：300 --------------------------------------------------- 2014/7/1 28 4.00 300 2014/7/3 28 4.00 400 2014/7/8 28 4.00 400 2014/7/10 28 4.00 400 2014/7/15 28 4.00 300 2014/7/17 28 4.00 200 当月累计：2,000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后 自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同 ，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 而春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常 备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元 。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)