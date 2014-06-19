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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 14:18 BJT

韩国股市：小幅收升，对美联储的乐观情绪抵消三星电子获利隐忧

路透首尔6月19日 - 韩国股市周四微升，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)保持宽松政策的承诺感到乐观，抵消了对三星电子4-6月获利展望的忧虑。

韩国综合股价指数 收升0.1%至1,992.03点，盘中最低触及1,985.89点。

最大成分股三星电子 下挫2.6%，因国内券商下调对该公司预估后，投资者担心其4-6月的获利情况。(完)
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