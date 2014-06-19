全球贸易：印度拟通过阿联酋央行支付伊朗16.5亿美元石油欠款--消息

路透新德里6月18日 - 三名知情人士表示，根据一项临时核协议，印度计划通过阿联酋央行向伊朗结算部分石油欠款。该协议允许伊朗可以拿回42亿美元被阻截的海外资金。

伊朗和六大国周二重启会谈，探讨是否能在7月20日最后期限之前敲定一份全面协议，对伊朗的核计划加以限制，来换取西方解除对该国的制裁。

伊朗稍早要求通过Bank Muscat银行以阿曼里亚尔汇回16.5亿美元，看来该做法行不通。尚不清楚为何不使用该渠道。

消息人士透露，根据拟定的新协议，印度央行将从得到授权的外汇交易员手中购买美元，而不是由印度的石油买家进入市场购买美元。印度央行未立即置评。消息人士指出，阿联酋央行随后将把这笔资金用阿联酋货币迪拉姆(dirham)汇给伊朗。

阿联酋央行和美国财政部外国资产控制办公室均未立刻回复置评请求。(完)