全球贸易：印度拟通过阿联酋央行支付伊朗16.5亿美元石油欠款--消息

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新德里6月18日 - 三名知情人士表示，根据一项临时核协议，印度计划通过阿联酋央行向伊朗结算部分石油欠款。该协议允许伊朗可以拿回42亿美元被阻截的海外资金。
伊朗和六大国周二重启会谈，探讨是否能在7月20日最后期限之前敲定一份全面协议，对伊朗的核计划加以限制，来换取西方解除对该国的制裁。
伊朗稍早要求通过Bank Muscat银行以阿曼里亚尔汇回16.5亿美元，看来该做法行不通。尚不清楚为何不使用该渠道。
消息人士透露，根据拟定的新协议，印度央行将从得到授权的外汇交易员手中购买美元，而不是由印度的石油买家进入市场购买美元。印度央行未立即置评。消息人士指出，阿联酋央行随后将把这笔资金用阿联酋货币迪拉姆(dirham)汇给伊朗。
阿联酋央行和美国财政部外国资产控制办公室均未立刻回复置评请求。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。